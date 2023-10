Die Leiche soll bereits in Einzelteile zerlegt worden sein und sich in einer Wohnung in der Einsteinstraße in Greifswald befunden haben, teilten die beiden Männer der Polizei mit. Sie würden den mutmaßlichen Tätern glauben, da sie Fotos des möglichen Opfers gesehen hätten. Statt Komplizen zu werden, hätten sie sich für den richtigen Weg entschieden: die Polizei anzurufen.

Die Beamten haben sich daraufhin Zugang zur besagten Wohnung verschafft. Einer der beiden mutmaßlichen Täter ist geflohen, der andere konnte sofort festgenommen werden, teilt die Polizei mit. In der Wohnung dann der schreckliche Fund: Die Männer sagten die Wahrheit. Ein bisher nicht eindeutig identifizierter Mann wurde getötet und in mehrere Teile zerstückelt.

