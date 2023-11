Die Kamera einer Türklingel in Birmingham (England) zeichnet alles auf: Ahmad A. konfrontiert am 13. März den Vater der Braut vor seiner eigenen Haustür, berichtet Daily Mail. Die beiden Väter sollen sich um Goldschmuck gestritten haben, den sie ihren Kindern geschenkt haben, heißt es. Dann sticht der 43-Jährige vier Mal auf Mohammed I. ein. Drei der Stiche treffen den Mann in die Brust.

Lese-Tipp: Bräutigam am Tag seiner Hochzeit erschossen