Der Fisch lebte „allein und ausgestellt“, schreibt die Schweizer Zeitung 20 Minuten. Demnach setzte die Frau fünf Jahre lang keinen Artgenossen mit in das Glas. Auch Pflanzen, Steine oder Sand gab es nicht. Der Fisch lebte also nur in diesem klassischen leeren Glas. Doch die Flossenträger brauchen Rückzugsorte und deutlich mehr Platz.

