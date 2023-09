Wer Kinder in seinem Umfeld hat, wünscht sich, dass sie in einer liebevollen und ermutigenden Umgebung aufwachsen – auch in der Kita. Doch die Reporterinnen und Reporter von „Team Wallraff“ bekommen immer wieder Hilferufe, die teilweise von fehlender Arbeitsmoral und Empathie mancher Mitarbeitenden berichten. Reporterin Alesia ist dem nachgegangen und hat zwei Jahre teilweise verdeckt in Kitas recherchiert.

Die Ergebnisse konnten Zuschauer am 28. September auf RTL sehen – und haben ihrer Empörung und Wut über die gezeigten Szenen in den sozialen Netzwerken Luft gemacht. Wir haben die stärksten Reaktionen zusammengefasst.