Wenn es um die eigenen Kinder geht, ist vor allem eins wichtig: das Bauchgefühl. „Team Wallraff“-Reporterin Alesia Harrer, die undercover Missstände in drei deutschen Kitas aufdeckte, plädiert: „Viele Eltern, mit denen ich gesprochen habe, hatten ein komisches Bauchgefühl, haben sich aber nicht getraut, darauf zu hören. Das ist immer der erste Punkt, wo ich sage: Hört da drauf!“

Sie kennen Ihr Kind am besten. Beobachten Sie also genau, wie es sich verhält, seit es in die Kita geht – gibt es möglicherweise Auffälligkeiten, die Sie ungewöhnlich finden?

Darüber hinaus gibt es allerdings auch ganz konkrete Merkmale, um zu beurteilen, ob Kinder in einer Kita gut aufgehoben sind – unter anderem die Auswahlkriterien des Deutschen Kita-Preises, der jedes Jahr an die fünf besten Einrichtungen des Landes vergeben wird. Achten Sie auf die folgenden Punkte: