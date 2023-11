Ski-Talent Lucas Braathen sagt „Ja“ zu Felix Neureuther

Durch eine Vermählung der beiden Ski-Stars könnte Braathen für den deutschen Verband starten und würde so seinem Heimatland aus dem Weg gehen, mit dem er sich in mehreren Punkten in Streitigkeiten verwickelte, die wohl auch zu der sportlich schockierenden Entscheidung führten. Der Norweger zählte in der vergangenen Weltcup-Saison zu den besten Slalom-Fahrern der Welt.

Wenig verwunderlich also, dass unter anderem Neureuther um eine Fortsetzung der Laufbahn kämpft – auch wenn dieser Vorschlag natürlich eher mit einem Augenzwinkern zu betrachten ist. (fkl/pol)