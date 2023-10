Braathen war eine der schillerndsten Figuren des Ski-Weltcups und galt als eine der größten Hoffnungen der Norweger für die kommenden Jahre. Mit seinem Rücktritt zwei Tage vor dem ersten Herren-Riesenslalom der Weltcup-Saison in Sölden überrumpelte er auch den norwegischen Skiverband Skiforbundet, mit dem er zuletzt aneinandergeraten war. Grund war ein Werbestunt mit einer schwedischen Modemarke, die nicht zu den offiziellen Ausrüstern der Norweger gehört. Der Verband drohte ihm daraufhin mit einer Geldstrafe.

Er habe sich als Leistungssportler eingeschränkt gefühlt, bergründete er auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz in Sölden seinen überraschenden Rücktritt. Teils mit Tränen in den Augen sagte Braathen in seinem etwa 20-minütigem Monolog, er habe sich immer geschworen, mit seinem Sport nur "bis zu dem Tag weiterzumachen, an dem es mich nicht mehr so glücklich macht". Nun fühle er sich "zum ersten Mal seit Jahren frei".