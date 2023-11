Im September hatte Neureuther noch deutlich ungehaltener auf die Spekulationen über ihr Privatleben reagiert. „IHR SPINNT DOCH WOHL KOMPLETT!“, schrieb die ehemalige Skijägerin in einem Instagram-Post. Stein des Anstoßes waren Aussagen im „Spotlight“-Podcast, in dem sie ihren Wunsch äußerte, kurzzeitig mit ihren drei Kindern in ihre zweite Heimat Norwegen auszuwandern. Sie besitzt auch einen norwegischen Pass und spricht die Sprache fließend.

Sie habe lediglich darüber gesprochen, dass es ein Traum für sie wäre, mit den Kindern nach Norwegen zu gehen, damit sie die Sprache lernen, stellte Neureuther klar. Dass einige Online-Medien ihre Aussagen verdrehten und berichteten, sie denke darüber nach, sich von Felix zu trennen, ärgerte sie maßlos. „So einen Mist hab ich selten gehört und mir zerreißt es mein Herz, dass so etwas geschrieben wird! Mein Mann ist mein Ein und Alles", betonte Neureuther.