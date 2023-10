Gut für die Umwelt – aber auch gut für die Gesundheit?

Second Hand einzukaufen, hat eindeutige Vorteile: Man schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Was man aber in der Regel nicht weiß: Wie gut hat der Vorbesitzer die Kleidungsstücke gepflegt? Können die geshoppten Klamotten aus zweiter Hand möglicherweise eine Gefahr für die Gesundheit mit sich bringen?