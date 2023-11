Sechs Kilo Hautlappen sind weg! Irin (32) zeigt ihre krasse Verwandlung

Die Irin Leanne Kendellen (32) könnte nicht glücklicher sein: Endlich hat sie ihren Wunschkörper!

Im Jahr 2020 brachte sie noch 143 Kilogramm bei einer Größe von eineinhalb Metern auf die Waage. Dann nimmt sie 77 Kilo ab! Was dabei half? Die junge Frau aus Dublin hatte sich einer Magenbypass-OP unterzogen.

Doch wie alle Menschen, die massiv abnehmen, blieb nach dem Eingriff ein großes Problem: überschüssige Hautlappen an Bauch, Armen und Beinen, in Kendellens Fall wogen die fast sechs Kilogramm. Aber nach der letzten Operation ist Leanne Kendellen auch diese Erinnerung an vergangene Zeiten los. „Ich mache mir keine Sorgen mehr, was die Leute von mir denken, bin selbstbewusster als je zuvor“, sagt die 32-Jährige heute.

Was die Operationen gekostet haben und wie hart der Weg zu ihrer neuen Traumfigur war, erfahren Sie im Video. (ija)

