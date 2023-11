Schreck-Moment am Himmel: Flugbegleiter sollen nach dem Start defekte Tür zugehalten haben

Schock-Moment kurz nach dem Start!

Ein American Airlines-Flieger ist wenige Minuten in der Luft, doch scheinbar gibt es technische Probleme mit einer Tür. Augenzeugenberichten zufolge sollen Flugbegleiter die kaputte Tür zugehalten haben. Der Pilot brach den Flug nach Mexiko daraufhin ab und landete am Startflughafen in Los Angeles.