„Es handelt sich um ein besonders entsetzliches Verbrechen“

Richter Paul Arthurson findet deutliche Worte für den Mann, den er für 20 Jahre ins Gefängnis schickt. Andrew M. hat als Frau verkleidet ein kleines Mädchen entführt und mehr als 27 Stunden lang sexuell missbraucht. In seiner Urteilsverkündung am Mittwoch in Edinburgh nennt der Richter M.s Taten „widerlich“. Der 53-Jährige habe in „bösartiger Absicht“ gehandelt, hält er ihm vor und spricht von „krimineller sexueller Abartigkeit.“