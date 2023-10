Schließlich biegt Morrison in einen weiteren Kreisverkehr ein, der Wagen verliert dadurch an Tempo, ist aber immer noch mit etwa 38 Stundenkilometern unterwegs. Die Polizei beschließt, ihn mechanisch zu stoppen. Sie setzt einen Wagen vor den MG, auf den Morrison auffährt. Dadurch wird der MG abgebremst, ein Polizist springt in den Wagen und lenkt ihn an den Straßenrand.

Für Brian Morrison endet eine 15-minütige Irrfahrt, doch sein Alptraum ist noch nicht vorüber. Der MG bleibt ein Risiko. Der britische Pannendienst RAC wird alarmiert. Als der Techniker nach drei Stunden eintrifft, checkt er den MG mit einem Diagnosegerät. Ergebnis: eine seitenlange Fehlerliste. Eine Weiterfahrt ist zu riskant. „Der Techniker sagte, so etwas habe er noch nie gesehen“, so Morrison.

Lese-Tipp: Frau (53) nach Knöllchen fassungslos! Stadt Koblenz erkennt Tesla nicht als E-Auto an