Showmaster Thomas Gottschalk soll einmal gesagt haben: „Ich will deine privaten Geheimnisse ja gar nicht wissen, ich will sie nur weitererzählen.“ Und genau das könnte auch das Motto von Society-Reporter Jens Prewo sein. Nach dem Studium zum Diplom-Physiker und einem Ausflug in das Management eines Wahlkampfes kam er dann zum Journalismus. Dabei interessieren ihn immer die ganz menschliche Geschichten – Geschichten, die Menschen ihm erzählen und die er weiter erzählen kann. „Es sollen aber immer Geschichten sein, die anderen Menschen auf irgendeine Weise helfen können“, sagt Jens Prewo.