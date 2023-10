Doch die schlimmen Erfahrungen sollen nicht umsonst gewesen sein: Kevin will für die von ihm gegründete Wohltätigkeitsorganisation Raeyah’s Hands of Support im Gedenken an seine Tochter Spenden sammeln. Und dafür überwindet er seine größte Angst: Am 30. September wagt er gemeinsam mit anderen einen Fallschirmsprung – für wohltätige Zwecke. Mit dem Geld möchte er andere Eltern über die Symptome des Wilms-Tumors aufklären – und auch auf Autismus aufmerksam machen, von dem einer seiner beiden Söhne betroffen ist.

„Als mein erster Sohn Mitchell geboren wurde, hatte ich Angst vor allem, was mich verletzen und mich von ihm fernhalten könnte“, erzählt Kevin der Agentur Jam Press. „Ich wollte nicht auf Leitern klettern oder andere ungewöhnliche Dinge tun, und das blieb so, bis Raeyah starb. Jetzt habe ich keine Angst mehr, aus einem Flugzeug zu springen“, so Kevin weiter.

Er verdanke es seiner „tapferen“ Tochter, dass ihm die Angst genommen wurde. „Es ist eine seltsame Sichtweise, aber als Raeyah starb, nahm sie alle meine Ängste mit sich. Mein kleines Mädchen war verrückt und einnehmend, (...) eine Draufgängerin, sie hatte Feuer.“ (ija)