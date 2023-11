Im November, einen Monat vor Weihnachten, mehren sich die Rabatt-Tage. Den Start macht traditionell der Singles Day, der in diesem Jahr auf den 11.11. fällt. Doch wer hier große Geschenke-Schnäppchen wittert, der könnte enttäuscht werden: Laut dem Vergleichsportal guenstiger.de machen hier vergleichsweise wenige Shops mit.

Anders sieht das beim Black Friday aus, der in den letzten Jahren an enormer Beliebtheit gewonnen hat. Ursprünglich kommt der Spartag aus den USA, lässt aber inzwischen auch bei uns die Preise purzeln. In diesem Jahr fällt er auf den 24. November.

