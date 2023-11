Auch „Let´s Dance“-Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) und der heutige Fußballtrainer Hans Sarpei (47) scheinen nur so mittelmäßig Ahnung vom beliebten amerikanischen Volkssport zu haben. „Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Entweder von Fußball und auch von Football“, rät Ekat. Trotzdem: Beide schaffen es, in unserem Quiz, zumindest eine Frage richtig zu beantworten. Und am Ende kommt es ja doch darauf nur an, dass alle in ihren Teams so richtig Vollgas geben – am Samstagabend auf dem Spielfeld.

„Promi Touchdown – die Football Show“ zeigt RTL am Samstag, 4. November ab 20.15 Uhr auf RTL und parallel dazu natürlich auch im RTL-Livestream auf RTL+. (phe, owe, gdu)