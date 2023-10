Polizei sucht mehrere Täter: Jüdisches Krankenhaus in Berlin mit Stein beworfen

Bekannt wurden laut der Antisemitismus-Stelle etwa ein Fall extremer Gewalt, jeweils drei Angriffe und Bedrohungen sowie neun gezielte Sachbeschädigungen. Der versuchte Brandanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in der Brunnenstraße gehöre dazu. Es seien zwölf Markierungen von Wohnhäusern festgehalten worden, bei denen Davidsterne auf Türen oder in den Eingangsbereich von Häusern geschmiert worden seien. „Dies erinnert an die Kennzeichnungspraxis der Nationalsozialisten, die z.B. jüdische Geschäfte mit einem Davidstern markierten“, teilte Rias mit.

Auch bundesweit ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle seit dem Angriff der Hamas auf Israel deutlich gestiegen. Der Rias-Bundesverband dokumentierte seit dem Hamas-Angriff 202 Vorfälle - 240 Prozent mehr als in der gleichen Zeit des Vorjahrs. Neun von zehn Fälle seien dabei israelbezogener Antisemitismus, teilte der Bundesverband mit.

Rias ist ein Netzwerk von Meldestellen, bei denen Betroffene und Zeugen von antisemitischen Vorfällen berichten können. Die Dokumentationsstelle wird gefördert vom Bundesbeauftragten gegen Antisemitismus, Felix Klein. (dpa/sbl)

