„Ich finde, das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir alle verstehen dürfen: dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob du jetzt eine körperliche oder eine psychische Verletzung hast“, beginnt Peer Kusmagk im Gespräch mit Moderatorin Mareile Höppner zu erklären. Ein Armbruch sei natürlich offensichtlich und schmerzhaft. „Aber ich glaube, dass eine psychische Verletzung, gerade weil sie nicht sichtbar ist, oftmals viel nachhaltigere Auswirkungen auf dein Leben haben kann“, führt er seine Erklärung fort: „Deswegen stehe ich dazu, dass ich in Beziehungen Frauen mit der Kraft meiner männlichen Stimme und der Gewalt der Lautstärke, die mir zur Verfügung steht, mich darüber erhoben und Gewalt ausgeübt habe.“

Für den 48-Jährigen ist dabei klar: „Wenn ich jemanden anschreie in einer Diskussion, weil ich es nicht besser gelernt habe bis zu dem Zeitpunkt, dann ist das ein Fehler. Dann ist das gewalttätig.“

Peer Kusmagk wurde vor ein paar Jahren dann klar, dass das nicht der richtige Weg ist – und hat sich Hilfe gesucht: „Ich bin heute an einem Punkt, dass ich auch anderen Menschen helfe und anderen Möglichkeiten aufzeige, wie sie mit Wut, mit Schmerz oder mit allen anderen negativen Gefühlen so umgehen, dass sie das nicht mehr an irgendeinem auslassen.“

