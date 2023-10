Die Sparkassen-Finanzgruppe will zukünftig mit Payback zusammenarbeiten. Nach monatelangen Verhandlungen ist eine Zusammenarbeit so gut wie besiegelt: „Wir glauben, dass durch die Kooperation dieser zwei großen Player im Markt für unsere Kunden erhebliche Vorteile entstehen können - deswegen machen wir das jetzt“, sagte ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) am Donnerstag.

