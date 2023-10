Die genauen Hintergründe liegen noch im Dunklen. Bekannt ist, dass die beiden Männer in Streit geraten, nachdem der mutmaßliche Schläger gegen das Auto des 61-jährigen Opfers geschlagen haben soll. Nachdem der Autofahrer aussteigt und den Mann zur Rede stellt, läuft er davon.

Das Opfer schafft es noch, den Mann zu verfolgen und die Polizei zu alarmieren. Und: Er fotografiert ihn! Die Bilder entdecken Polizisten später bei der Auswertung des Mobiltelefons des 61-Jährigen. Wenige Minuten nach dem Notruf finden ihn Beamte regungslos auf dem Gehweg. Der Mann ist nicht ansprechbar, kommt in ein Krankenhaus. Am Dienstag (24.10.) stirbt er an den Folgen einer schweren Hirnverletzung.