Schon gewusst? „Oversize“ ist englisch und heißt so viel wie „übergroß“. Bedeutet also: Das entsprechende Fashion-Teil sollte ein paar Nummern größer als gewöhnlich sein. Der Oversize-Look löst somit die feminine Silhouette auf. Bereits in den 1920ern wurde dieser Übergrößen-Look erstmals getragen. Eine ausschlaggebende Revolution der Modewelt, da weite Kleider und Blusen enge Korsetts ablösten. Auch aus den 80er und 90er-Jahren war der Oversize-Look nicht wegzudenken. Der Grund: Besonders in der Hip-Hop-Szene wurden Baggy-Schnitte groß gemacht.

Prinzipiell ist beim Oversize-Trend alles erlaubt – aber die richtige Kombination kann am Ende DEN Unterschied machen: Zum Beispiel sollte das XXL-Teil im Vordergrund stehen. Am besten zur Geltung kommt es daher in Kombination mit dezenten und engen Kleidungsstücken.

