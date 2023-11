„Ich bin nach wie vor in der Sportbranche tätig, mache Online-Coaching und Personal-Training, mittlerweile seit zwölf beziehungsweise 13 Jahren“, verrät Oli Sanne im Interview mit RTL. Damit hat er seine größte Leidenschaft zum Beruf gemacht – und blieb diesem Weg auch trotz TV-Karriere immer treu: „Ich bin damals ja nicht komplett in die Medienwelt abgetaucht, sondern mit meiner Linie mit dem Sport und den anderen Dingen treu geblieben. Was im Nachgang auch der richtige und vernünftige Weg war.“ Andere hätten ihre Jobs aufgegeben: „Aber für mich war einfach klar – Schuster bleib bei deinen Leisten.“

Doch damit nicht genug – Oli ist ein richtiges Allroundtalent! „Zusätzlich arbeite ich noch im Bereich der Personalvermittlung, da steht tatsächlich aktuell ein größeres Projekt an. Da bauen wir eine neue Firma auf, das soll alles zum 1. Januar so richtig starten. Es gibt immer was zu tun“, erzählt der 37-Jährige, der es liebt, viel um die Ohren zu haben.

Im TV ist er, nachdem er bereits an einigen Formaten teilgenommen hat, nicht mehr so oft zu sehen. „Da aktuell vor allem auf den Streamingdiensten die Single-Shows boomen, bin ich nun mal raus als Vergebener.“ Generell hätte er aber mal wieder große Lust auf eine TV-Show, am liebsten mit viel Action und Challenges.