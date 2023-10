Dafür lassen Sie die Tiefkühlpizza am besten noch in der Folie. Dann legen Sie die Pizza einfach auf die Arbeitsplatte, sodass die Hälfte übersteht. Die andere Hälfte auf der Küchenplatte halten Sie fest und drücken die überstehende Hälfte nach unten. So bricht die Pizza in der Mitte durch und sie haben zwei Hälften. Das Gleiche machen Sie auch mit der zweiten Pizza und verteilen die vier Hälften dann so, dass sie auf das Backblech passen.

Lese-Tipp: Der schnellste Pizzateig der Welt: Nur zwei Zutaten und ab aufs Blech!