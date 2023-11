In einem Video-Interview mit der französischen Vogue hatte Pamela Anderson am Rande der Pariser Fashion Week bereits ausgeplaudert, dass sie mit ihrem Verzicht auf jegliches Make-up den Fokus auf die Kleidung lenken wolle. Ihre Entscheidung, „oben ohne“ zu kommen hatte für viele Schlagzeilen gesorgt – durchweg positive. Schauspiel-Kolleginnen wie Scarlett Johansson (38) und Jamie Lee Curtis (64) lobten Anderson für ihren Mut. „Die Revolution der natürlichen Schönheit hat offiziell begonnen“, schrieb Curtis auf Instagram zu Fotos von Pamela Anderson in Paris. Scarlett Johansson sprach im Interview mit Popsugar von einer „starken Botschaft“.

Pamelas Verzicht auf Schminke hatte aber offenbar noch andere Gründe, wie Daily Mail berichtet. Die ehemalige „Baywatch“-Blondine ist aktuell in der Reailty-Serie „Pamela's Garden of Eden“ zu sehen. In der Show will sie das Grundstück ihrer Großmutter auf Vancouver Island in ein Paradies für ihre Familie verwandeln. Und wie einst bei Adam und Eva wollte Pam sich in der Show nackt zeigen – zumindest im Gesicht. „Ich wollte nicht, dass es gespielt und aufgesetzt ist. Ich musste einfach ich selbst sein. Die Sendung schrie förmlich danach, aus mir herauszukommen“, zitiert die Daily Mail Anderson. Es sei befreiend für sie gewesen, zu zeigen, wer sie wirklich war und ist.

