Pamela Anderson ungeschminkt bei der Fashion Week in Paris.

Pamela Anderson hat es gerade auf der Pariser Fashion Week vorgemacht: Auf Make-up komplett zu verzichten kann nicht nur sehr befreiend sein, sondern sieht auch mega aus. Ihr völlig ungeschminkter Auftritt bei der Show von Vivienne Westwood wurde weltweit gefeiert.

Video-Tipp: Mariella Arens probiert’s: Wie fühlt es sich ohne Make-up auf dem roten Teppich an?

Katie Holmes’ Verzicht auf Make-up findet zwar kein so großes Publikum, denn sie spaziert einfach nur abends durch New York, sieht aber mindestens genauso lässig und schön natürlich aus wie bei Pam. Und so jung, als würde sie gerade zum Casting für „Dawson’s Creek“ gehen. (csp)