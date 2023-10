Das Drama ereignet sich am Donnerstagnachmittag (19. Oktober) im Bezirk Gmunden in Oberösterreich kurz vor dem Gipfel, wie mehrere österreichische Medien übereinstimmend berichten. Als der Ehemann den Schrei seiner Frau hört, eilt er demnach sofort zu der Stelle, an der er sie vermutet – doch sie ist verschwunden. Sekunden später realisiert er, dass die 34-Jährige in die Tiefe gestürzt sein muss – bis zu 50 Meter tief!

Er kann seine abgestürzte Frau ausmachen, spurtet zur Unglücksstelle. Eine andere Wanderin kommt ihm zur Hilfe. Gemeinsam beginnen sie eine Reanimation der Familienmutter, setzen zusätzlich einen Notruf ab. Bergretter aus Gmunden machen sich auf den Weg, mit dem Rettungshubschrauber „Martin 3“ sind auch sie rasch am Unglücksort und übernehmen die Wiederbelebungsversuche. Auch die Alpinpolizei ist vor Ort. Doch es ist zu spät: Die 34-jährige Frau ist bereits tot.