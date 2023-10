Schreckmoment für 178 Urlaubsreisende auf dem Weg in die Türkei!

Noch einmal den herbstlichen Temperaturen entkommen und es sich in der Sonne Antalyas gut gehen lassen – dieser Wunsch ging für die 178 Passagiere in einem Condor-Airbus zunächst nicht in Erfüllung. Ihr Flieger wird kurz nach dem Start von einem Blitz getroffen und muss umdrehen.