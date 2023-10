Dann erreicht die Boeing 737 sicher die Landebahn. Für die Passagiere geht bei der Notlandung alles gut, es gibt keine Verletzten. Weiterfliegen kann die Maschine aufgrund des Schadens am Triebwerk erstmal nicht. Wie die Bild berichtet, habe das Flugzeug auch am Montag den Flughafen nicht verlassen.

Zuletzt musste am 28. September eine Maschine auf dem Flughafen in Palma de Mallorca notlanden. Ein Jet von Eurowings in Richtung Graz verlor kurz nach dem Start Bremsflüssigkeit und kehrte an den Flughafen zurück. (okr)