Bei Personen, die mit einem geringen Geburtsgewicht (unter 2500 g beziehungsweise 5 lbs 8 oz) geboren wurden, war die Wahrscheinlichkeit, an MASLD zu erkranken, viermal höher als bei Personen mit normalem Geburtsgewicht. Bei denjenigen, die als „small for gestational age" (SGA) geboren wurden, d. h. unter dem 10. Perzentil lagen, war die Wahrscheinlichkeit, im frühen Leben an MASLD zu erkranken, mehr als dreimal so hoch wie bei denjenigen mit einem angemessenen (10. bis 90.) Geburtsgewicht.

Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass Personen mit niedrigem Geburtsgewicht oder solche, die als SGA geboren wurden, ein bis zu sechsfach höheres relatives Risiko hatten, schwerere Stadien von MASLD in Form von Leberfibrose oder -zirrhose zu entwickeln.