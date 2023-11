Als die Jugendliche aus dem Haus war, stürmte der Hund der Familie in ihr Zimmer. Dort fanden die Eltern Blut an den Wänden. Sie konfrontierten die 16-Jährige nach der Rückkehr vom Einkaufen mit der Entdeckung – daraufhin gab sie zu, das Neugeborene getötet zu haben. Der Vater entdeckte das tote Kind: Seine Tochter hatte es in einer leeren Tüte Hundefutter in einem Schrank versteckt.

Die 16-Jährige wurde festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Eine Freilassung gegen Kaution lehnte das Gericht ab. (bst)