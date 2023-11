Vorsicht, braune Suppe!

Im Hamburger Hafen ist in der Nacht eine Trinkwasserleitung gebrochen. Große Wasserpfützen haben sich auf der Straße zur Köhlbrandbrücke gebildet. Und: Der Wasserrohrbruch hat Folgen für das Trinkwasser in angrenzenden Stadtteilen. Auch der Verkehr wird in den kommenden Tagen weiter beeinträchtigt.

