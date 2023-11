„Ihr Begleiter soll zu Fuß geflohen sein, während die 17-Jährige sich in ein vor dem Wohnhaus stehendes Auto eines Bekannten geflüchtet haben soll“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Kiel am Freitag (3. November). „Der Tatverdächtige soll den wartenden Fahrer genötigt haben, aus dem Auto zu steigen. Anschließend soll der 19-jährige Tatverdächtige in das Auto gestiegen und gegen den Willen der jungen Frau losgefahren sein“, heißt es weiter. Der Tatverdächtige habe eingeräumt für den Messerstich während der Fahrt im Auto verantwortlich zu sein. Einen Tötungsvorsatz habe er laut Polizei allerdings bestritten. (nid)