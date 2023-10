Es ist der Bruder des Opfers, der am Abend des 28. Februar an einer Haltestelle im Stadtteil Döhren mit dem Angeklagten Hamada K. in einen Streit gerät. Filippo S. kommt hinzu, will schlichten. Dann soll Hamad K. eine halbautomatischen Waffe gezogen und aus nächster Nähe zwei Schüsse auf Filippo S abgefeuert haben. Der Täter flüchtet vom Tatort. Sein Opfer stirbt im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Hamada K. wird später überführt und festgenommen, da er sein Handy am Tatort verloren hatte.