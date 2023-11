Mysteriöses Geisterschiff auf Norderney gestrandet - und der Skipper verweigert Hilfe

Am Montagmorgen (6.11.) taucht es plötzlich am idyllischen Weststrand der ostfriesischen Insel auf und sorgt seither für große Verwunderung bei vielen Schaulustigen. Der Anblick des aus Stahlresten zusammengeschweißten Bootes erinnert an das Piratenschiff Black Pearl von Kapitän Jack Sparrow. Der Skipper wird von den Inselbewohnern als Eigenbrödler beschrieben, schreibt die Kreiszeitung.

Er schweigt, möchte weder mit Polizei oder Seenotrettung sprechen. „Wir haben mit dem Eigner gesprochen. Der Motor seines Bootes ist defekt, und ein Anker ist nicht vorhanden. Momentan kommt er nicht ohne Weiteres weg“, so Polizeisprecherin Wiebke Baden zur Kreiszeitung. Da das Boot zur Zeit keine Behinderung darstellt, bleibt es liegen.

Informationen zufolge soll der Kapitän das Schiff selbst gebaut haben. In den letzten Wochen soll es im Hafen der Nachbarinsel Juist gelegen haben. Auch will man das Schiff vor ein paar Wochen schon in Groningen, Niederlande, gesehen haben.

