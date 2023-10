Die Feuerwehr habe nun Ölsperren errichtet, um das Austreten von Schadstoffen in den Hafen zu verhindern. Anschließend soll ein Großkran beauftragt werden, der das Schiff voraussichtlich im Laufe der nächsten Tage bergen soll. Mitarbeiter gaben an, dass alle Beladungsvorschriften eingehalten worden seien. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/mba)

Lesen Sie auch: Kapitän mit Hubschrauber aus kalter Nordsee gerettet