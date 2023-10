Bruder und Schwägerin stehen am 2. Januar 1979 vor Alfons Brunners Wohnung in München-Obergiesing. Es ist gegen 22 Uhr als die Sorgen um den 69-Jährigen so groß werden, dass sie die Tür gewaltsam öffnen lassen. In der Wohnung machen sie die grausame Entdeckung: Alfons Brunner liegt nur mit Unterwäsche bekleidet in der Badewanne – er ist da bereits tot.

Erschlagen von einem Raubmörder, so vermuten es Ermittler damals. Alle Räume sind verwüstet, Schubladen herausgerissen, es fehlen Wertsachen und Geld, schreibt die Bild. Brunner lebt lange ledig in der Wohnung im ersten Stock und soll oft junge Männer mit nach Hause genommen haben. Kennengelernt haben soll er sie im Homosexuellen-Millieu um den Hauptbahnhof.

Lese-Tipp: Cold Case bleibt nach 37 Jahren ungelöst – Detlef M. ist nicht der Mörder von Claudia Otto

Heute, 45 Jahre nach seinem Tod, gibt es endlich einen Durchbruch bei den Ermittlungen: Ein DNA-Treffer führte die Beamten auf die Spur eines 70 Jahre alten Briten. Der Rentner soll in der Vergangenheit bereits wegen anderer Raubdelikte im Gefängnis gesessen haben. Seine DNA landet da in einer Datenbank, die die deutschen Ermittler mit ihrer abgeglichen haben. Schon im Frühlung 2023 sei er nach Deutschland ausgeliefert worden, wie die Bild aus Ermittlerkreisen erfahren hat. Zur Zeit sitzt er in Untersuchungshaft. Er wird wegen Mordes angeklagt, doch könnte auch ohne Prozess davon kommen.