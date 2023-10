2010 soll der damals 17-jährige Joran van der Sloot die Mutter seines mutmaßlichen Opfers erpresst haben: 250.000 Dollar für den Fundort der Leiche ihrer Tochter. Um im Prozess zu dieser Erpressung eine mildere Strafe zu bekommen, hat er sich jetzt auf einen Deal mit der US-Justiz eingelassen und den Mord an Natalee Holloway gestanden.

Der Niederländer habe auf Sex mit Natalee gehofft. Das geht aus einem veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Aus einer Bar auf Aruba seien die beiden in die Nähe von Natalees Hotel gefahren. An einem Strand in der Nähe macht sich der Niederländer an die 18-Jährige ran, die ihn aber abweist. Als er nicht aufhört, wehrt sie sich körperlich. Er reagiert mit roher Gewalt, bringt sie noch am Strand um und wirft ihren leblosen Körper in die Wellen.