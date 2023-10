Mord im Urlaub? Münsteraner (29) soll seine Freundin auf Skandinavien-Trip getötet haben

Als die Ermittler den Mann anschließend mit ihrem Verdacht konfrontieren, soll er den Vorwurf abgestritten, aber berichtet haben, dass seine Lebengefährtin in Norwegen gestorben sei und wo ihre Leiche zu finden sei. „Heute erreichte uns die Mitteilung, dass an der von dem 29-jährigen genannten Örtlichkeit in Norwegen an einem See ein Leichnam aufgefunden wurde“, heißt es durch den Kriminalhauptkommissar Heiner Olthuis in der Pressemitteilung am Mittwoch (18.10.). Bei dem Ort soll es sich um einen See in der Gemeinde Tynset, gut 300 Kilometer nördlich von Oslo handeln. Ob es wirklich die sterblichen Überreste der jungen Frau sind, muss nun die Rechtsmedizin klären. Der 29-Jährige sitzt nun wegen Verdachts des Totschlags in U-Haft.