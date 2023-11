Aber von Anfang: Es ist der 9. April 2023, als der Angeklagte eine Gruppe von Menschen beobachtet. An Irfan D., Ali Ds. Sohn, kommt er als erstes heran – er zückt ein Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge. Später werden an Irfans Leichnam 28 Messerstiche festgestellt. Die Attacke auf Irfan D. bekommt eine Frau mit, sie schreit – der Syrer läuft weg, vermutlich aus Angst gestoppt zu werden.

Neun Tage später schlägt er in einem Fitnesstudio in der Altstadt von Duisburg zu – sein Plan: Eine Attacke in der Umkleide. Auch hier will er so viele Menschen töten wie möglich – das gibt er vor Gericht zu. Auch hier greift er zum Messer, verletzt vier Menschen – einer von ihnen löst einen Alarm aus. Das Geräusch erschreckt den Angreifer, er läuft weg.