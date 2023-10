Die Hansestadt hat eine besondere Beziehung zu Israel: Seit 1987 ist Givat Shmuel (bei Tel Aviv) Partnerstadt von Stade. „Dass Menschen hier in Stade diese Gräueltaten befürworten und unterstützen, indem sie die Israel-Fahne an unserem Rathaus herunterreißen wollten, schockiert mich. Denn das schreckliche Leid, das die Hamas über die Menschen in Israel bringt, ist mit nichts zu rechtfertigen! (...) Selbstverständlich zeigen wir weiterhin unsere Solidarität mit Israel und lassen die Fahne trotz und gerade wegen dieses Angriffs weiterhin am historischen Rathaus wehen“, äußert sich Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU) in einem Statement.