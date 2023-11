Gemeinschaftlicher schwerer Raub unter Verwendung einer Schusswaffe – so lautet die Anklage gegen vier Männer im Alter zwischen 24 und 35 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, am 12. April bei dem Überfall Bargeld in Höhe von mehr als 217.000 Euro erbeutet zu haben. Mitten am Tag sollen die Angeklagten mit zwei Transportern in das Gewerbegebiet direkt an der A1 gefahren sein. Während einer der Männer laut Gericht im Fahrzeug vor der Halle gewartet habe, seien die anderen in die Produktionshalle eingedrungen und hätten mehrere Mitarbeiter der Bäckerei und einer Geldtransportfirma überwältigt.

