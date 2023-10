Sie trauern um einen geliebten Menschen – doch dann eskaliert die Situation!

Auf Beerdigungen Gefühle zu kontrollieren ist nicht einfach. Trauer, Schmerz, Verlust – all das verbindet wohl auch die Gäste, die am Freitagmorgen in Lippstadt an einer Trauerfeier teilnehmen. Doch anstatt sich gegenseitig zu trösten, soll das Gegenteil passiert sein: Offenbar in rasender Wut sollen plötzlich mehrere Personen aufeinander losgegangen sein – einer soll sogar ein Messer gezückt haben!