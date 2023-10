Um die Ermittlung voranzutreiben, hat die Staatsanwaltschaft Straßbourg am Sonntag, 1. Oktober, eine Untersuchung wegen Entführung und gewaltsamer Inhaftierung eingeleitet. Mit diesem Schritt haben die Ermittler laut französischen Medien nun mehr Befugnisse und Möglichkeiten. Unter anderem können Verdächtige leichter abgehört werden und Durchsuchungen und Vernehmungen einfacher organisiert werden.

Der Fall: Am Samstag, 23. September, macht sich Lina auf den Weg zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche in Frankreich. Sie will in einen Zug einsteigen, um ihren Freund in Straßburg zu besuchen. Auf dem drei Kilometer langen Fußweg zur Bahnstation verliert sich jedoch ihre Spur - in den Zug stieg sie nie ein. Zwei Zeugen sahen sie noch auf dem Weg zum Bahnhof – etwa zur gleichen Zeit habe das Telefon von Lina aufgehört, Signale zu senden. Ihr Freund berichtete von Linas letzter Nachricht an ihn. Die Polizei hat seither vieles unternommen, um die Jugendliche zu suchen. Es wurden zahlreiche Autos und Häuser durchsucht, Taucher suchten einen Teich ab. Hunderte Freiwillige beteiligten sich an der Suche – die jedoch ohne Ergebnis blieb.

