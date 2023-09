„Ich werde nicht locker lassen.“

Die Mutter der vermissten 15-Jährigen aus dem Elsass macht sich große Sorgen um ihre Tochter, will aber die Hoffnung nicht aufgeben. Seit vergangenen Samstag fehlt jede Spur von dem Mädchen, das auf dem Weg von ihrem Zuhause zum Bahnhof verschwunden ist. Ihre Mutter Fanny äußert sich jetzt in einem Interview und wehrt sich dabei auch gegen Gerüchte in sozialen Medien.