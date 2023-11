Krokodil sorgt für Horror-Show am Strand!

Während viele Familien gerade den sonnigen Tag am Strand von La Ropa nordwestlich von Acapulco in Mexiko genießen wollen, schleicht plötzlich ein riesiges Reptil an ihnen vorbei. Mit diesem überraschenden Strandbesucher haben diese Badegäste eindeutig nicht gerechnet, Panik bricht aus – im Video. (naw)

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!