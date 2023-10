Krieg in Israel: EM-Quali-Spiel gegen die Schweiz auf der Kippe

Der schweizerische Fußballverband teilte mit, er stehe im Austausch mit dem europäischen Fußballverband UEFA, der Schweizer Bundespolizei und der Botschaft der Schweiz in Israel. Die Entscheidung liege bei der UEFA.

„Mit großem Bedauern haben wir von der Situation in Israel und den nächtlichen Raketenangriffen Kenntnis genommen“, hieß es am Samstag in einer Verbandsmitteilung.

Aber: Die Schweizer Nationalmannschaft werde sich wie geplant am Montag in Zürich treffen. Am Dienstag sollte es dann nach Israel gehen. Was in Anbetracht der Situation schier undenkbar erscheint.