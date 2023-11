Keines Baby in großer Not!

In einem Tierpark in Indien verfängt sich ein kleiner Affe in einem Kunststoff-Netz. Das Baby schafft es nicht, sich aus der misslichen Lage zu befreien. Auch die Rettungsversuche der Mutter scheitern. Ob die Tierpfleger es schaffen, dem Tier zu helfen? Die Antwort gibt’s im Video. (mel)

