Die Entwicklung des Kegelns ist auch deswegen interessant, weil die Freizeitsportart über einen extrem langen Zeitraum zum Alltag vieler Menschen gehörte.

Lese-Tipp: Kegeln ist deutsches Kulturgut

Seinen Ursprung findet der Sport nämlich in Ägypten, wo man bereits 3500 vor Christus Teile eines Kinderspieles in seiner heutigen Form in einem Kindergrab entdeckte.

Als Vorläufer des Kegelns kann man auch die damaligen Steinziel- und werfspiele ansehen. (mjä)