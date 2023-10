Die Wechseljahre seien einfach eine Phase, die irgendwann einsetzt. Und die sei nur halb so wild – „wenn man Ärzte hat, denen man vertraut“.

Und noch eine gute Nachricht für alle Frauen, die sich vor den Wechseljahren mit all ihren Nebenwirkungen fürchten oder die sich schon in diesem hormonellen Gefühlschaos befinden: „Ich habe gehört, Ende des Jahres soll ein Medikament zugelassen werden, das ähnlich wirkt wie Hormone, aber keine Hormone sind.“ Ein Medikament auch für Frauen mit Brustkrebs oder Brustkrebsrisiko. In Amerika ist das Medikament Fezolinetant schon seit Mai zugelassen. Für Katja zeigt das: „Es wird immer geforscht. Und es muss keine Frau mehr darunter leiden.“